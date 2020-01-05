HABER
  4. Tekirdağ'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 20:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kavga sırasında bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Aydoğdu Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu öğrenilen C.K. ile C.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.A'yı bıçakla yaraladığı iddia edilen C.K, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen C.A'nın cesedi, Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Katil zanlısı C.K'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldıMahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldı
Bağcılar'da feci kaza; bariyerler otomobile ok gibi saplandıBağcılar'da feci kaza; bariyerler otomobile ok gibi saplandı
Futbolcular sahada tekme-tokat kavga etti, polis havaya ateş açtıFutbolcular sahada tekme-tokat kavga etti, polis havaya ateş açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçaklı cinayet kavga Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

MİT'in yeni binası 'KALE' yarın hizmete açılıyor

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Irak parlamentosu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

İran'dan Trump'a çağrı!

İran'dan Trump'a çağrı!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı

9 günde 4 defa cezaevinden kaçtı!

FSM Köprüsü çıkışında otomobil yandı

FSM Köprüsü çıkışında otomobil alev alev yandı

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi! Yürek yakan mesajlar...

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Kocanı elinden aldım' şeklinde mesajlar atıyordu

Eşinin sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

42 yıl hapse mahkum olmuştu! 10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı

10 yıldır aranıyordu, özel ekip yakaladı

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.