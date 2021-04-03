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  4. Tekirdağ’da kaybolan balıkçının cansız bedeni Silivri açıklarında bulundu

Tekirdağ’da kaybolan balıkçının cansız bedeni Silivri açıklarında bulundu

03.04.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 4 gün önce balık avlamak için denize açılıp kaybolan balıkçının cansız bedeni Silivri açıklarında bulundu.Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan Mehmet Şenses isimli balıkçıdan haber alamayan yakınları Sahil Güvenlik Komutanlığına ihbarda bulundu.

Tekirdağ’da kaybolan balıkçının cansız bedeni Silivri açıklarında bulundu

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 4 gün önce balık avlamak için denize açılıp kaybolan balıkçının cansız bedeni Silivri açıklarında bulundu.
Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan Mehmet Şenses isimli balıkçıdan haber alamayan yakınları Sahil Güvenlik Komutanlığına ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, kısa sürede Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında balıkçının gidebileceği bölgede arama çalışması başlattı.

Silivri’de balıkçıların ağına takıldı
Yaklaşık 4 gündür süren arama çalışmaları netice vermedi. Bir yandan Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi Kıyılarında arama çalışmaları sürerken, deniz açılan balıkçıların ağına İstanbul Silivri açıklarında bir erkek cesedi takıldı. Haber verilmesi üzerine cesedin bulunduğu bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede, bulunan cesedin Tekirdağ’da balık avlamak için denize açıldıktan sonra kaybolan 72 yaşındaki Mehmet Şenses’e ait olduğu tespit etti.
Balıkçının cenazesi denizden çıkarılıp savcılık incelemesinden sonra cenaze nakil aracı ile morga sevk edildi.

Tekirdağ’da kaybolan balıkçının cansız bedeni Silivri açıklarında bulundu

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