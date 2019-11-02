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Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedinin bağ evinde bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 12:50 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kayıp kişinin cesedinin Kırklareli'ndeki bağ evinin bahçesinde toprağa gömülü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kayıp başvurusu yapılan kafeterya işletmecisi Bülent Gören'in (45) öldürülüp cesedinin Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde toprağa gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Esra G. ve Hasan R. D. tutuklandı, E. B. ve G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Süleymanpaşa ilçesinde kafeterya işleten Bülent Gören'in yakınlarının kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan güvenlik güçleri, Gören'in cesedini Babaeski ilçesindeki bağ evinin bahçesinde toprağa gömülü halde bulmuştu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Gören'in birlikte yaşadığı Esra G. ile Hasan R.D. ve G.D'yi yakalamıştı.

Bu kişilere yardım ettiği iddiasıyla E.B. de Lüleburgaz ilçesinde gözaltına alınmıştı.

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ceset kayıp kişi Tekirdağ

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