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Tekirdağ'da kaza: 2'si çocuk 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, minibüsün kavşaktan dönmeye çalışan otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da kaza: 2'si çocuk 3 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, minibüsün kavşaktan dönmeye çalışan otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, Tekirdağ- Malkara yolundaki Alaybey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Tekirdağ'dan Malkara yönüne giden Ufuk Özer (45) yönetimindeki 41 P 8488 plakalı minibüs ile Alaybey kavşağından dönmeye çalışan Nusret Sapa (37) yönetimindeki 34 HOD 77 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil orta refüje çıktı. Kazada, otomobildeki Seyit Furkan Sapa (12), Ahmet Eren Sapa (11) ile minibüsteki Ethem Kuzu (69) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

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Tekirdağ'da kaza: 2'si çocuk 3 yaralıTekirdağ'da kaza: 2'si çocuk 3 yaralıTekirdağ'da kaza: 2'si çocuk 3 yaralıTekirdağ'da kaza: 2'si çocuk 3 yaralı

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