HABER

Tekirdağ'da kaza: 2'si çocuk 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunda, bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Tekirdağ'dan Malkara istikametine seyreden Rahmi Acar (53) yönetimindeki 34 NT 5607 plakalı hafif ticari araç aynı istikamette giden Ali Tuncer (49), yönetimindeki 34 JJ 3483 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Tuncer ile otomobilde bulunan Ayşe Nur Engiz, Derya Evrim Tuncer ile çocuklar Ada Venüs Tuncer ve Uzay Enver Tuncer yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Şehit Uzman Çavuş Asım Türkel, gözyaşlarıyla uğurlandıŞehit Uzman Çavuş Asım Türkel, gözyaşlarıyla uğurlandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıOtomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Çöp kamyonu şoförünün mastürbasyon skandalı!

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 bin 500 kişi 70 yıldır bu mirası bekliyor!

2 bin 500 kişi 70 yıldır bu mirası bekliyor!

İğrenç olay! Evli öğretmen 13 yaşındaki kız öğrencisiyle...

İğrenç olay! Evli öğretmen 13 yaşındaki kız öğrencisiyle...

Tecavüz eden üvey babasını öldürdü

Tecavüz eden üvey babasını öldürdü

Ekmeğin içinden çıkan 'pes' dedirtti

Ekmeğin içinden çıkan 'pes' dedirtti

Polis otosundaki iğrenç olayda şoke eden savunma

Polis otosundaki iğrenç olayda şoke eden savunma

Vahşet sonrası korkunç sözler! 'Kızını öldürdüm, git bak'

Vahşet sonrası korkunç sözler! 'Kızını öldürdüm, git bak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.