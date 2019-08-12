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Tekirdağ'da kaza: 4'ü çocuk, 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 16:35 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde bayram ziyaretine gidenlerin içinde bulunduğu kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde bayram ziyaretine gidenlerin içinde bulunduğu kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, 4'ü çocuk, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara- Keşan karayolu Kadıköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul Bağcılar'dan Edirne’nin Keşan ilçesine bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu Emrah Demir (21) yönetimindeki 34 BT 0891 plakalı, kasası brandalı kamyonet, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Emrah Demir ile araçtaki Rabia Tunca (43), Mehmet Tunca (46), Berat Tuz (7), Uğur Tuz (4), Vildan Tuz (29), Günel Demir (54), Yasemin Mantaş (17), Mehmet Fırat Tuz (3) ve Emine Mantaş (23) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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