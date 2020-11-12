HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ’da kereste deposunda yangın

Tekirdağ’da kereste deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 18:32 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir kereste deposunda çıkan yangın, depo çalışanları ve itfaiyenin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.Kapaklı ilçesinde bir kereste deposunda yangın çıktı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir kereste deposunda çıkan yangın, depo çalışanları ve itfaiyenin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Kapaklı ilçesinde bir kereste deposunda yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangından dolayı, depoda bulunan kerestelerin bir kısmı yandı. Yanan keresteler, işçiler tarafından forklift yardımı ile deponun dışına çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise depoda soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Önemli korona uyarısı: Kritik noktaya gidiyorÖnemli korona uyarısı: Kritik noktaya gidiyor
Sevdiklerinize kısa cuma mesajlarıSevdiklerinize kısa cuma mesajları
1/
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Yer: İstanbul! Temizlik görevlisi fark etti, polis ekipleri sevk edildi
Arka Sokaklar'a taze kan! 'Uzun bir aradan sonra...'
Arka Sokaklar'a taze kan! 'Uzun bir aradan sonra...'
Merkez Bankası'ndan yeni ödeme sistemi! 18 Aralık'ta başlayacak
Merkez Bankası'ndan yeni ödeme sistemi! 18 Aralık'ta başlayacak
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz
Ayda'nın babası sitem etti: Herkes bir mazeret üretiyor
Ayda'nın babası sitem etti: Herkes bir mazeret üretiyor
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
Türkiye'de denenen koronavirüs aşısından güzel haber!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
12 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
12 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Korku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndü
Korku dolu anlar! Bir anda alev topuna döndü
Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı
Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı
Kayseri için önemli koronavirüs uyarısı: Kritik noktaya doğru gidiyor
Önemli korona uyarısı: Kritik noktaya gidiyor
Bakan Koca'dan 'Uğur Şahin' paylaşımı! 'Telefonla görüştüm'
Bakan Koca'dan dikkat çeken 'Uğur Şahin' paylaşımı!
Patates çuvallarından çıkanlar şoke etti
Patates çuvallarından çıkanlar şoke etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.