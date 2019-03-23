Tekirdağda'ki Feci kazada TIR ikiye bölündü

Edinilen bilgilere göre kaza, Saray çevre yolunda Çerkezköy istikametine doğru ilerleyen bir 34 NG 4461 plakalı tır, 34 CPN 39 plakalı bir otomobil ile çarpıştı. İddialara göre, kırmızı ışıkta duramayan tırın çarpması sonucu, otomobil takla atarak yol kenarına savrulurken, tır da ikiye bölündü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE SEVK EDİLDİ



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobile sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtarmayı başardı. Otomobil sürücüsü 112 Acil Servisleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, emniyet ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (İHA)



