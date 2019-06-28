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Tekirdağ'da kimyasal deposundaki patlama inceleniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, kimyasal madde deposundaki patlama sonucu etrafa yayılan kokuyla ilgili çalışma yapan AFAD ekipleri, bugün mahallede yaptıkları ölçümlerde bir olumsuzluğa rastlamadı.

Tekirdağ'da kimyasal deposundaki patlama inceleniyor

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, kimyasal madde deposundaki patlama sonucu etrafa yayılan kokuyla ilgili çalışma yapan AFAD ekipleri, bugün mahallede yaptıkları ölçümlerde bir olumsuzluğa rastlamadı. Ergene Kaymakamı Fatih Fatih Kılıztoprak, "Şu an için her şey kontrol altında. Herhangi bir sıkıntı yoktur" dedi.
Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi'nde özel bir şirkete ait depoda gece saatlerinde kimyasalların bulunduğu 20 tonluk plastik tankerde patlama meydana geldi. Patlamayla beraber yola ve çevreye yayılan kimyasal maddeler mahallede ağır bir kokuya neden oldu. Genizleri yakan ağır koku üzerine deponun çevresinde oturan vatandaşlar evlerini terk ederken olay yerine, sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD'ın yaptığı çalışmada kimyasal asit, suyla eritilerek etkisiz hale getirildi. Kimyasalların etkisinin giderilmesinin ardından vatandaşlar sabaha karşı evlerine geri döndü. Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, ağır kokuya tesiste bulunan formik asitin neden olduğunu açıkladı.
AFAD ÖLÇÜM YAPTI
Gece büyük korkunun yaşandığı mahallede hayat bugün normale döndü. AFAD ekipleri, mahallede bu sabahtan itibaren yaptıkları ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve korkulacak bir durumun olmadığını söyleyen Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, "Arkadaşlarımızla sabah erken saatlerde tekrar geldik. Gerekli numuneler alınmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ile birlikte buradayız. Şuan için her şey kontrol altında. Her hangi bir sıkıntı yoktur. Çalışmalar sürüyor" dedi.
TANKER PATLAMASI ARAŞTILIYOR
Olayla ilgili olarak plastik tankerin patlama riskinin az olduğu ifade edilirken AFAD ve itfaiye ekipleri olayın meydana geldiği depoda inceleme yaptı. AFAD ekipleri, kimyasalların bulunduğu deponun boşaltılmasını isterken, belediye ekipleri de firma yetkililerine tebligat yaptı.
FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da kimyasal deposundaki patlama inceleniyorTekirdağ'da kimyasal deposundaki patlama inceleniyorTekirdağ'da kimyasal deposundaki patlama inceleniyorTekirdağ'da kimyasal deposundaki patlama inceleniyor

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