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Tekirdağ'da, 'kiraz güzeli' seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 08:32 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçe Belediyesi tarafından, bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında 'Kiraz Güzellik Yarışması' yapıldı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçe Belediyesi tarafından, bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında 'Kiraz Güzellik Yarışması' yapıldı. Yarışmada, birinciliği Sahra Kardelen Karataş elde etti.
Tekirdağ sahili dolgu alandaki amfi tiyatroda düzenlenen yarışmada, 10 güzel, jüri üyelerinin karşısına çıktı. Adaylar ilk olarak kendi seçtikleri kıyafetlerle podyumda boy gösterdi. Yarışmanın jüri üyeliğini, Özlem Yıldız, Fedai Yüksel, Hikmet Mutlu, Mustafa Kahraman ve Babanıca Doına Marınela yaptı. Altın Kiraz Güzellik yarışmasına katılan güzeller, kendi seçtikleri kıyafetlerin ardından, farklı renk ve desenlerde bindallılarla podyuma çıktı. Jüri üyeleri adaylara doğallık, fizik ve kostüm taşıma kategorilerinde puan verirken, ailelerde heyecanla kızlarını izledi.
Yarışmada, birinciliği Sahra Kardelen Karataş, ikinciliği aynı puanı alan Meltem Özsoy ve Büşra Angay, üçüncülüğü ise İrem Yorgancıoğlu elde etti. Dereceye giren güzellere, sponsor firmalar tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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