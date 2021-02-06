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Tekirdağ’da korku dolu kaza kamerada: Yoldan geçen 2 kişiyi metrelerce savurdu

06.02.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde özel halk minibüsüyle çarpışan otomobil savrularak, yoldan geçen 2 yayayı metrelerce havaya uçurdu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde özel halk minibüsüyle çarpışan otomobil savrularak, yoldan geçen 2 yayayı metrelerce havaya uçurdu. Duvara doğru uçan 2 kişi yaralanırken, kaza anı kazaya karışan minibüsün kamerasına yansıdı.
Kaza, Çorlu İlçesi Hürriyet Mahallesi Başmaslak Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.T.’nin idaresindeki 59 M 3584 plakalı özel halk minibüsü, tam kavşağa geldiği sırada, E.A.’nın hakimiyetindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yoldan yürüyen 2 kişiye çarptı. Otomobilin çarptığı 2 kişi metrelerce havaya uçarak duvarına dibine düştü.
Kaza anı halk minibüsünün kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri kaza geçiren yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Halk minibüsüne çarpışmasıyla otomobilin savurduğu 54 yaşındaki H.M. ve 56 yaşındaki Z.K. ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, Otomobilin sürücüsü E.A. gözaltına alındı.

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