Tekirdağ’da korkutan yangın

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde evin bahçesindeki ekmek fırınından tahliye edilen korlardan yangın çıktı. Vatandaşın dikkati ve ilk müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, gündüz saatlerinde Evrenbey Mahallesi’nde Mesut Kabak’ın evinin arka bahçesinde meydana geldi. Fırına ekmek atılmak üzere korlar tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı. Evinin önünde bahçe sularken yangını fark eden komşusu Hayri Tayyar, ilk müdahaleyi yaparak olası facianın önüne geçti. Ardından olay yerine ulaşan Evrenbey Kooperatifi’ne ait su tankeri ve itfaiye müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Facianın önüne geçildi

Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurettin Çelik, yangının erken fark edilmesi sayesinde tehlikeli boyutlara ulaşmasının önüne geçildiğini ifade etti.

