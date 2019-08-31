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Tekirdağ’da korkutan yangın: Yüzlerce çam alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 01:33 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaklaşık 150 dönüm çamlık alan alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, Bağpınarı Mahallesi Bayramtepe mevkiinde ekili çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaklaşık 150 dönüm çamlık alan alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Bağpınarı Mahallesi Bayramtepe mevkiinde ekili çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda orman işletmeye bağlı yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.
Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz da olay yerinde bulunarak, yangın söndürme çalışmalarını takip etti.
Yangında yaklaşık 150 dönüm çamlık alanın yandığı belirtildi.

Tekirdağ’da korkutan yangın: Yüzlerce çam alev alev yandı

Tekirdağ’da korkutan yangın: Yüzlerce çam alev alev yandı

Tekirdağ’da korkutan yangın: Yüzlerce çam alev alev yandı

Tekirdağ’da korkutan yangın: Yüzlerce çam alev alev yandı

Tekirdağ’da korkutan yangın: Yüzlerce çam alev alev yandı

Tekirdağ’da korkutan yangın: Yüzlerce çam alev alev yandı

Tekirdağ’da korkutan yangın: Yüzlerce çam alev alev yandı

Tekirdağ’da korkutan yangın: Yüzlerce çam alev alev yandı

Tekirdağ’da korkutan yangın: Yüzlerce çam alev alev yandı

Tekirdağ’da korkutan yangın: Yüzlerce çam alev alev yandı

Tekirdağ’da korkutan yangın: Yüzlerce çam alev alev yandı

Tekirdağ’da korkutan yangın: Yüzlerce çam alev alev yandı

Tekirdağ’da korkutan yangın: Yüzlerce çam alev alev yandı

Tekirdağ’da korkutan yangın: Yüzlerce çam alev alev yandı

Tekirdağ’da korkutan yangın: Yüzlerce çam alev alev yandı
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