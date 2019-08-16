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Tekirdağ'da kumar operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 10:24 | Son Güncelleme

Marmaraereğlisi'nde düzenlenen kumar operasyonunda 49 kişiye 320'şer lira para cezası uygulandı - Kumar oynattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 49 kişiye 320'şer lira para cezası uygulandı. Kumar oynattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 49 kişinin bir iş yerinde kumar oynadığını tespit etti.

Ekipler, operasyonda çok sayıda oyun pulu ele geçirdi, kumar oynayan 49 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereği 320'şer lira para cezası uyguladı.

Kumar Oynatmak İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan gözaltına alınan iş yeri sahibi Tayfun'un Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kumar marmaraereğlisi operayon Tekirdağ

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