Tekirdağ'da "kurbağa adamlar" trol avcılarına göz açtırmıyor

Bu yıl trol avcılığıyla ilgili 19 ihbara giden kurbağa adamlar, bunlardan birinde şahısları suçüstü yakalarken, diğerlerinde ise su altında ele geçirilen trol kapısı ve ağları imha etti.

Sadece denizlerde ve iç sularda kaybolan şahıslar veya suç aletleriyle ilgili arama tarama yapmadıklarını anlatan Emanet, "Diğer görevlerimiz ise doğal afetler, kaybolan ya da yardıma ihtiyaç duyanlara yardımda bulunmak. Ayrıca devlet büyüklerinin gemiyle yaptıkları seyahatlerde su altı aramasını da yapıyoruz." dedi.

- "Trol avcılığıyla ilgili ayrı hassasiyet gösteriyoruz"

Emanet, yasak avcılığın denizlerde çeşitliliğin azalmasına neden olduğunu belirtti.

Trol avcılığının bölgede yasak olduğunu hatırlatan Emanet, şunları kaydetti:

"Bu nedenle trol avcılığıyla ilgili ayrı hassasiyet gösteriyoruz. Bu konuda ihbar geldiğinde, ihbarın söylendiği yere gidilir, trol avcılığıyla ilgili ne varsa, oradaki deliller, şahıslar kontrol edilir. Trol avcılığı yapılmışsa dalış yaparak trol kapıları ve ağlara el konulur. Şahıslarla ilgili de tutanak tutulup adli mercilere intikal ettirilir."

Emanet, çevreye ve denizlere karşı daha duyarlı olunmasını, yasaklara uyulmasını istedi.

