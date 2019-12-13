HABER

Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 14:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu ile Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında bilgi alan Çevre ve Şehircilik Müdürü Tohumcu, haber kategorisinde Muhammed Said'in çektiği "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" karesini seçti.

"Yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafını seçen Tohumcu, spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın azmi" isimli karesine oy verdi.

Tohumcu, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.

Tarım ve Orman Müdürü Öcal ise haber kategorisinde Behçet Alkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nda çektiği "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafını seçen Öcal, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" karesine oy verdi.

Öcal, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getirdi.

PARTNER'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?'Kaç sene olduğunu bilmiyorum...' O ünlüyü tanıdınız mı?
Husumetlisini camide bıçaklayarak, yaraladıHusumetlisini camide bıçaklayarak, yaraladı
Isparta’da 700 kilo kerevit ele geçirildi: 9 gözaltıIsparta’da 700 kilo kerevit ele geçirildi: 9 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aa AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan ABD Senatosu'nun skandal kararına tepki

Bakan Akar'dan ABD Senatosu'nun skandal kararına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte terör tünelleri

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte terör tünelleri

Sultanahmet meydanı'nda silahlı kavga : 2 yaralı

Sultanahmet meydanı'nda silahlı kavga : 2 yaralı

Adana Kebap ve Şalgam Festivali yapılacak mı? Valilik açıkladı

Valilik'ten Adana Kebap ve Şalgam Festivali açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.