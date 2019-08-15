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Tekirdağ'da leyleklerin ölme neden araştırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 12:00 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da leyleklerin ölme neden araştırılıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, leyleklerin toplu ölümünün nedeni araştırılıyor.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ-Hayrabolu yolu üzerinde bulunan Demirli Mahallesi'ndeki elektrik direklerinin yakınlarında, telef olan çok sayıda leylek gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesi ekipleri, telef olmuş leyleklerle karşılaştı.

Yaralı olarak bulunan leylekler, tedavisi edilmeleri için İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderildi, telef olan 15 leylek gömüldü.

Leyleklerin elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
leylek ölüm Tekirdağ

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