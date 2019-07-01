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Tekirdağ’da mahalleyi ayağa kaldıran yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 12:39 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan yangın anız yangını, büyük paniğe yol açtı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çıkan yangın anız yangını, büyük paniğe yol açtı. Mahalle merkezine yaklaşan yangın çok sayıda traktör ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Evrenbey Mahallesi Köyüstü kırsalından dumanlar yükseldi. Henüz biçilmemiş buğday tarlaları alev alev yandı. Mahalle merkezine yaklaşması üzerine köylüler, yangına traktörleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Paniğe yola açan olayda, traktörlerle ve itfaiyenin müdahalesiyle yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında, 15 dönüm ekili buğdayın zarar gördüğü belirtildi.
Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurittin Çelik, mahalle merkezine yaklaşan yangın nedeniyle, büyük bir tehlike atlatıldığını ifade etti.

Tekirdağ’da mahalleyi ayağa kaldıran yangın

Tekirdağ’da mahalleyi ayağa kaldıran yangın

Tekirdağ’da mahalleyi ayağa kaldıran yangın

Tekirdağ’da mahalleyi ayağa kaldıran yangın

Tekirdağ’da mahalleyi ayağa kaldıran yangın

Tekirdağ’da mahalleyi ayağa kaldıran yangın

Tekirdağ’da mahalleyi ayağa kaldıran yangın

Tekirdağ’da mahalleyi ayağa kaldıran yangın

Tekirdağ’da mahalleyi ayağa kaldıran yangın

Tekirdağ’da mahalleyi ayağa kaldıran yangın

Tekirdağ’da mahalleyi ayağa kaldıran yangın

Tekirdağ’da mahalleyi ayağa kaldıran yangın

Tekirdağ’da mahalleyi ayağa kaldıran yangın

Tekirdağ’da mahalleyi ayağa kaldıran yangın

Tekirdağ’da mahalleyi ayağa kaldıran yangın
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