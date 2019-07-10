Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısı 8'e yükseldi

TEKİRDAĞ (AA) - Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki 3 plaj daha Çevre Eğitim Vakfı ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından mavi bayrağa değer görüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Şarköy sahilinde düzenlenen törende, Süleyman Altınok, Atatürk Parkı ve Marmaraevleri Önü halk plajları için mavi bayrak verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, burada yaptığı konuşmada, mavi bayrağı kazanmanın çok zor, kaybetmenin ise kolay olduğunu söyledi.

Hedeflerinin tüm Tekirdağ sahillerine mavi bayrak kazandırmak olduğunu belirten Albayrak, şöyle dedi:

"Kazandığımız bayrakları kaybetmemek için çalışmaya devam edeceğiz. Tekirdağ, tüm ilçeleriyle birçok güzelliğe sahip bir şehir. Hedefimiz, tüm sahil şeridinde mavi bayrakları dalgalandırmaktır. Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy tarihi dokuları bünyesinde barındırıyor. Büyükşehir belediyemizin 5 temel vizyonundan biri olan turizm alanında yatırımlar yapmaya ve Tekirdağ'ı ülkemizin önde gelen turizm merkezlerinden biri haline getirme hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz."