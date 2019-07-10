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Tekirdağ'da mavi bayraklı plaj sayısı 8'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:33 | Son Güncelleme

Şarköy ilçesindeki Süleyman Altınok, Atatürk Parkı ve Marmaraevleri Önü halk plajları mavi bayrak almaya hak kazandı

TEKİRDAĞ (AA) - Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki 3 plaj daha Çevre Eğitim Vakfı ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından mavi bayrağa değer görüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Şarköy sahilinde düzenlenen törende, Süleyman Altınok, Atatürk Parkı ve Marmaraevleri Önü halk plajları için mavi bayrak verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, burada yaptığı konuşmada, mavi bayrağı kazanmanın çok zor, kaybetmenin ise kolay olduğunu söyledi.

Hedeflerinin tüm Tekirdağ sahillerine mavi bayrak kazandırmak olduğunu belirten Albayrak, şöyle dedi:

"Kazandığımız bayrakları kaybetmemek için çalışmaya devam edeceğiz. Tekirdağ, tüm ilçeleriyle birçok güzelliğe sahip bir şehir. Hedefimiz, tüm sahil şeridinde mavi bayrakları dalgalandırmaktır. Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy tarihi dokuları bünyesinde barındırıyor. Büyükşehir belediyemizin 5 temel vizyonundan biri olan turizm alanında yatırımlar yapmaya ve Tekirdağ'ı ülkemizin önde gelen turizm merkezlerinden biri haline getirme hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz."

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Şarköy'ün tanıtımı ve markalaşması için her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Tekirdağ kalkındığında Trakya'nın kalkınacağına dikkati çeken Şahin, "Şarköy'ün turizmde kalkınması ve marka şehir olması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Şarköy Belediyesi ile çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Daha önce de Altınova, Mürefte, Şarköy Sosyal Tesisleri, Şarköy Halk ve Şarköy Halk 2 plajlarına mavi bayrak verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
mavi bayrak plaj Tekirdağ

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