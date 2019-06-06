TEKİRDAĞ (AA) - Doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ, bayramda yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun talep görüyor.

Doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporlardan hoşlananlar için yamaç paraşütü, kamp ve karavan turizmini tercih edenler için de uygun alanları bulunan Tekirdağ, bayramda da tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Tatilciler, mavi bayraklı plajların yanı sıra, Kumbağ ve Hoşköy'de de güneşin ve denizin keyfini çıkartıyor.

Tekirdağ Kültür Turizm Müdürü Abdullah Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da tatilci yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Tatilci yoğunluğunun pazar gününe kadar devam edeceğini belirten Barut "Özellikle Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle mavi bayraklı plajlar tatilciler tarafından tercih ediliyor. Şehrimize gelenler çok mutlu, tatilin keyfini çıkartıyorlar. Uçmakdere'de ziyaretçiler doğayla iç içe bir tatil geçirme fırsatı buluyor. Tekirdağ'da doğal güzelliklere, yöresel lezzetlere, tarihi yapılara ve denize ulaşmak mümkün." dedi.

Son yıllarda artan mavi bayraklı plaj sayısının Tekirdağ'ın turizm potansiyelini artırdığını aktaran Barut, bütün sahillerin bayram tatilinde dolduğunu söyledi.

Barut, yerli ve yabancı turistlerin, sahillere gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bunun kent ekonomisine de büyük katkı sağladığını sözlerine ekledi.

