TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, mavi bayraklı plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 59'a ulaştığı kentte vatandaşlar plajları doldurdu.

Mavi bayraklı Altınova, Kumbağ, Şarköy ve Mürefte plajlarına gelenler, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Sıcaktan bunalan tatilcilerden bazıları denize girerken, bazı vatandaşlar da çocuklarıyla kumsalda oynadı.

Trakya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı çok sayıda turistin Tekirdağ'ı tercih ettiğini söyledi.

Çebi, "Şarköy, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa ilçelerindeki plajlarda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar özellikle temizliğiyle dikkati çeken mavi bayraklı plajları tercih ediyor. Bu yoğunluk esnafımızı da sevindiriyor." dedi.

