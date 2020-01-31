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Tekirdağ'da, mazot vurgunu şüphelileri adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. (TEKPARK) tarafından Çorlu'daki şehir içi otobüslerde mazot yolsuzluğu yapıldığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 kişi, adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait TEKPARK A.Ş. tarafından geçen yılın Eylül ayında, Çorlu'da yolcu taşımacılığı yapılan 155 otobüste mazot yolsuzluğu yapıldığı belirlendi. Başlatılan incelemede; alınmadığı halde mazot ücreti tahsil edildiği ve tonajlarda oynama yapıldığı ortaya çıktı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da 700 tonluk mazot vurgunu yapıldığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında vurgun miktarının 5 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Savcılıkça olayla ilgili şirket yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Grup Amirliği ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla S.E., G.B., M.B., Ö.T., İ.V., O.Ç., T.V., Ö.G., E.Ş., C.Ç. ve H.T.'yi gözaltına aldı. 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Emniyette sorguları tamamlanan 11 kişi, bugün güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kadir Albayrak, suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Şu anda bizim konuşmamız çok doğru olmaz. Biz belediye olarak hukuk servisimiz gerekli suç duyurusunda bulunmuştur. Mahkeme süreci zaten başlayacaktır. Bu durumda konuşmak doğru değil yargı süreci devam ediyor" dedi.

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