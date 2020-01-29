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Tekirdağ'da mazot vurgununa 11 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:57 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş.

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. (TEKPARK) tarafından Çorlu'daki şehir içi otobüslerde mazot yolsuzluğu yapıldığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait TEKPARK A.Ş., geçen Eylül ayında Çorlu'da yolcu taşımacılığı yapan 155 otobüste mazot yolsuzluğu yapıldığını belirledi. Başlatılan incelemede alınmadığı halde mazot ücreti tahsilatı yapıldığı ortaya çıktı.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da 700 tonluk mazot vurgunu yapıldığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında da vurgun miktarının 5 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Savcılık olayla ilgili şirket yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Grup Amirliği ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla S.E., G.B., M.B., Ö.T., İ.V., O.Ç., T.V., Ö.G., E.Ş., C.Ç. ve H.T.'yi gözalrına aldı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

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