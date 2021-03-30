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Tekirdağ’da metruk binadan 2 kilo bonzai çıktı

30.03.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde metruk bir binada arama yapan polis ekipleri, 2 kilogram bonzai ele geçirdi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Tekirdağ’da metruk binadan 2 kilo bonzai çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde metruk bir binada arama yapan polis ekipleri, 2 kilogram bonzai ele geçirdi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen metruk bir yapıda yapılan aramada, siyah poşetler içerisinde daralı 2 kilo 150 gram bonzai, 900 ml şişeler halinde 7 şişe uyuşturucu maddenin etkisini arttırmakta kullanıldığı değerlendirilen sentetik sıvı, 1 adet çalışır durumda ibareli hassas terazi ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak firari S.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara başlandı.

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