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Tekirdağ’da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 18 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 20:31 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesinde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 18 yaralı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesinde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Kırkkepenekli kavşağında meydana geldi. Mehmet Başar yönetimindeki 59 S 0131 plakalı midibüs ile Mehmet Yüksel yönetimindeki 06 BZ 2723 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle midibüs devrilirken, hafif ticari araç ise hurdaya döndü. Kazada midibüste bulunan 14 kişi ile hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muratlı ve Tekirdağ’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ’da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 18 yaralıTekirdağ’da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 18 yaralıTekirdağ’da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 18 yaralı

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