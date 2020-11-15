HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ’da minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ’da minibüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

15.11.2020 13:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kaza Marmaraereğlisi-Çorlu yolu üzerinde Seymen Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Marmaraereğlisi-Çorlu yolu üzerinde Seymen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bülent Turgut idaresindeki 22 FE 739 plakalı minibüs ile Uğur K. yönetimindeki 59 VF 9973 plakalı kamyon çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri minibüs sürücüsü Bülent Turgut’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste bulunan ve kazadan yaralı olarak kurtulan K.A. ve H.C. sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bülent Turgut’un cansız bedeni de hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kamyon sürücüsü Uğur K.’yi ifadesine başvurmak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyorPandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
2 polis memuru hayatını kaybetti2 polis memuru hayatını kaybetti
O mesleğe ihtiyaç arttı!O mesleğe ihtiyaç arttı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

Cinsel organı görünmüştü! Olay yorum

İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

İmamoğlu 'gecikiyorsunuz' dedi, Bakan Koca'dan cevap geldi

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Sağlık Bakanı'nın uyarılarını paylaştı! 'Artık bir geri zekalıya anlatır gibi...'

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi

Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi

Böylesi görülmedi! Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu

Böylesi görülmedi! Kaza yapan araçlarla selfie hobisi oldu

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Büyük şehirlerimizde...'

Bakan Soylu'nun acı günü!

Bakan Soylu'nun acı günü!

Diğer Haberler

Koronavirüse yakalanan damat ve kayınpederden aynı gün acı haber

Koronavirüse yakalanan damat ve kayınpederden aynı gün acı haber

Yozgat'ta feci kaza! 2 polis memuru hayatını kaybetti

2 polis memuru hayatını kaybetti

Kritik uyarı geldi! 'Temaslınızı saklamak pandemiyi uzatır'

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maske' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'maske' uyarısı

Koronavirüs aşısıyla ilgili dünyaya umut olan Türk doktorlar Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den yeni haber

Dünyaya umut olan Türk doktorlardan yeni açıklama

Leyla Aydemir davasındaki karara avukatlardan itiraz geldi

Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme! İtiraz ettiler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.