HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ’da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ’da minibüsle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

11.12.2020 22:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, Kozyörük - Mestanlar yolu üzeri Tekke Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kozyörük - Mestanlar yolu üzeri Tekke Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğanköy istikametine seyreden Ziver Ç. yönetimindeki 08 AAB 047 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Okan B. yönetimindeki 06 BCV 212 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Cafer Ö. ve Engin S. yaralandı. Minibüste sıkışan yaralılardan 2 kişi ise Malkara itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladıSon dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
KYK 500 personel alımı yapıyor! KYK 500 personel alımı yapıyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı

Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'

Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Son dakika: İran Büyükelçisi'ne Erdoğan hakkındaki iddialardan dolayı tepki dile getirildi

Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüler infial yaratmıştı! Esenler'de marketteki tacize ilişkin bir şüpheli yakalandı

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Bakan Koca: Aşı geliştirme çalışmalarında 3 aşımız klinik aşamaya gelmiştir

Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

11 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli: HDP kapatılmalıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli: HDP kapatılmalıdır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.