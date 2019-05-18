Tekirdağ'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı-Saray yolunda Murat Parlaküser (31) idaresindeki 34 YB 8946 plakalı minibüsle Şükriye Demirhan (42) idaresindeki 59 TV 760 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Demirhan ile beraberindeki Fahriye Yazgün (60) ve minibüsün sürücüsü Parlaküser ile yolculardan Yusuf Şaşa (33) yaralandı.
Ambulanslarla, Kapaklı, Saray ve Çerkezköy devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Demirhan ve Yazgün kurtarılamadı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum