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  4. Tekirdağ'da minik öğrenciler 'Vatan Sevgisi' adıyla kitap yazdı

Tekirdağ'da minik öğrenciler 'Vatan Sevgisi' adıyla kitap yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 14:09 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesine bağlı Yoncalı Mahallesi'nde Yoncalı İlköğretim Okulu'nda 5'nci sınıf öğrencileri 'Vatan Sevgisi' adıyla şiir ve hikaye kitabı yazdı.

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ) (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesine bağlı Yoncalı Mahallesi'nde Yoncalı İlköğretim Okulu'nda 5'nci sınıf öğrencileri 'Vatan Sevgisi' adıyla şiir ve hikaye kitabı yazdı. Okulun Türkçe öğretmeni Ertürk Semiz'in (30) desteği ile 28 öğrencinin, ‘vatan sevgisini’ anlattığı 48 sayfalık kitap, 500 adet basıldı.
Saray ilçesine bağlı Yoncalı Mahallesi, Yoncalı İlköğretim Okulu 5'nci sınıfında 28 öğrenci, okulun Türkçe öğretmeni Ertürk Semiz'in desteği ile şiir ve hikayeden oluşan 'Vatan Sevgisi' adıyla 48 sayfalık 500 adet kitap bastırdı. Okul öğretmenleri, veliler ve hayırseverlerin desteği ile basılan kitap, öğrencilerin vatan sevgisini yansıtıyor.
Kitabın, çocukların ‘vatan sevgisi’ hakkında düşüncelerini yansıtmak için şiir ve kompozisyon şeklinde hazırlandığını belirten Türkçe öğretmeni Ertürk Semiz, "Öğrencilerimiz ile birlikte, 'Vatan Sevgisi' adı altında bu projemizi hayata geçirdik. Küçük kalpler için vatan sevgisi ne ifade ediyorsa bu düşüncelerini kaleme almalarını istedim. Bu kitap benim ve öğrencilerimin ilk yazarlık tecrübesi… Kendi yazdıkları metinleri bir kitap hâline getirerek yazarlığın temelini atmış bulundular. Belki de bu proje ilerisi için onları cesaretlendirecektir. Belki de bu ülkenin yazar ve şairlerini ortaya çıkarmamızda öncülük olacaktır. Öğretmenlik çok kutsal bir meslektir. Bu kutsal mesleğin bir neferi olarak geleceğimiz öğrencilerimizi hayata hazırlarken, vatan sevgisi, bayrak ve Atatürk sevgisi aşılamalı, onların kalbine dokunabilmeliyiz. Vatanını seven kişi işini en iyi yapandır" dedi.
Kitap yazarlarından 5'nci sınıf öğrencisi Aysun Arda, kitapta Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sevgisinden bahsettiğini belirterek, "Atatürk'ün bize hediye ettiği bu vatan öyle güzel, hoştur ki, atamızı anlatmaya kelimeler yetmez" şeklinde konuştu. Kitap yazarlarından Melek Karaca ise, 'Güzel Vatanım' adıyla yazdığı şiirle kitapta vatan sevgisini anlattığını belirtti.

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