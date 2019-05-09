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Tekirdağ'da miniklerden trafik uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 17:10 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da bir grup ilkokul öğrencisi, polis ve jandarma üniforması giyerek trafik uygulaması yaptı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) - TEKİRDAĞ'da bir grup ilkokul öğrencisi, polis ve jandarma üniforması giyerek trafik uygulaması yaptı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı önünde bir araya gelen öğrenciler, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen etkinlikte trafik kurallarının önemine dikkati çekti. Etkinlik öncesi polis ve jandarma ekiplerinden teorik bilgiler alan öğrenciler, daha sonra giydikleri trafik polisi ve jandarma üniformasıyla araçları durdurarak sürücülerin ehliyetlerini ve emniyet kemerlerini kontrol etti. Öğrenciler, sürücülere yaya önceliği ve emniyet kemeri takmanın önemini içeren broşürler dağıtarak, iyi yolculuklar diledi. Sürücülerden Ali Kara, öğrencilerin trafik polisi ve jandarma üniforması giyerek trafik kuralları konusunda güzel bir farkındalık oluşturduklarını söyledi. Kara, bu tür etkinliklerin artırılması gerektiğini belirterek, "Çok anlamlı bir etkinlik olmuş. Çocukların bu yaşta trafik kurallarını uygulayarak öğrenmeleri çok güzel. Herkesin trafik kurallarına uymasını isteriz. Herkesin kazasız bir hayat yaşamasını dilerim" dedi.

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