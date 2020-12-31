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Tekirdağ’da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

31.12.2020 10:16 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda seyir halindeyken bir anda kontrolünü kaybedip otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda seyir halindeyken bir anda kontrolünü kaybedip otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.G. idaresindeki 59 ACK 375 plakalı motosikletle yolda seyir halindeyken bir anda kontrolünü kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen motosiklet, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 59 ACA 129 plakalı araca çarpıp devrildi. Devrilen motosikletin sürücüsü A.G. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, kazaya ilişkin soruşturma işlemlerine başladı.

Tekirdağ’da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

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