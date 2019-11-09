Tekirdağ'da MÜSİAD Milli Üretim Üssü'nün temeli atıldı

Türkiye'nin, kabuğunu kıran, bölgesinde, dünyada güçlü bir ülke konumuna doğru hızla ilerlediğini ifade eden Ağbal, 2 binli yılların başında ekonomik krizlerle boğuşan, siyasal anlamda parçalanmış bir yapıya sahip vatandaşların her açıdan maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığı bir Türkiye'den, bugün ekonomisiyle, siyasetiyle, sahip olduğu maddi manevi kazanımlarıyla çok güçlü bir Türkiye'ye gelindiğini vurguladı.

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nın Meclis'ten geçtiğini belirten Ağbal, "Hükümetimiz, planda ön görülen hedefleri gerçekleştirmek üzere gece gündüz çalışıyor ve çalışmaya devam edecek." diye konuştu.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Milli Üretim Üssü "TEKMÜSKOOP Orta Ölçekli Sanayi Sitesi" projesinin temel atma törenine katılan Ağbal, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın projelerine her zaman destek vereceklerini söyledi.

TEKİRDAĞ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Önümüzdeki süreçte, hızlı bir şekilde, ekonomide toparlanma ve yeniden büyüme hedeflerimizle önümüze bakmaya devam edeceğiz. İnşallah 2020 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 5 büyüyecek. 2020'de enflasyonda yüzde 8,5 yani tek haneyi göreceğiz. İhracattaki büyüme kendisini devam ettirecek." dedi.

Ağbal, şöyle devam etti:

"Son 17 yılda Türkiye ekonomisi, ortalama yüzde 5,5 oranında büyüdü. Uzun dönem büyüme ortalamalarına bakacak olursanız, bu dönemdeki büyüme, Türkiye ortalamalarının üzerinde. Bu, güçlü Türkiye'nin en temel göstergelerinden bir tanesi. İhracatımız 36 milyar dolardan bugün 172,5 milyar dolara kadar geldi. Türkiye, 1990'lı yıllarda yüksek ve sürekli bir şekilde, yüksek seviyelerde seyreden enflasyon batağındayken, Allah'a şükürler olsun, tek haneli enflasyonları gördü. Son 17 yıl ortalama enflasyon oranı yüzde 9,8. Halbuki AK Parti iktidara gelmeden önceki 17 yıla baktığımızda ortalama enflasyon oranı yüzde 69. Yüksek enflasyonlarla mücadele eden bir Türkiye'den, artık çift haneli enflasyonu kabul etmeyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız."

- " 2020 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 5 büyüyecek"

Ağbal, 2010 yılında, MÜSİAD'ın orta gelir tuzağını Türkiye'de ilk işaret eden sivil toplum örgütü olduğunu dile getirdi.

Birçok alanda yerli ve milli yönetimin hayata geçmesi konusunda da MÜSİAD'ın önerileri ve projelerinin, önlerini açtığını vurgulayan Ağbal, "Önümüzdeki süreçte, hızlı bir şekilde ekonomide toparlanma ve yeniden büyüme hedeflerimizle önümüze bakmaya devam edeceğiz. İnşallah 2020 yılında Türkiye ekonomisi, yüzde 5 büyüyecek. 2020'de enflasyonda yüzde 8,5 yani tek haneyi göreceğiz. İhracattaki büyüme kendisini devam ettirecek." dedi.