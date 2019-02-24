Tekirdağ'da Mustafa Şentop sevinci

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na seçilmesi, memleketinde sevinçle karşılandı.

TBMM'de bugün yapılan başkanlık seçiminde Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, üçüncü turda 336 oy alarak başkanlığa seçildi. Şentop'un başkanlığa seçilmesi memleketi Tekirdağ'da sevinçle karşılandı. Şentop'un TBMM Başkanlığı'na seçilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten bir kişi, "Tekirdağlı olarak çok sevindik ve mutlu olduk. İlimizden böyle birinin çıkması iyi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Daha iyi hizmetler olur Tekirdağ için güzel hizmetler olur. Kendisi eskiden beri bir siyasetçi ,seçilmesini de bekliyorduk. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

