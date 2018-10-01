HABER

Tekirdağ'da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 16:53 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında öğrenci servis minibüsü devrildi.

Tekirdağ'da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında öğrenci servis minibüsü devrildi. Kazada araçtaki 19 öğrenci yaralandı.
Kaza, Tekirdağ- Çorlu karayolunun Çiftlikler mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ'dan aldığı öğrencileri Çorlu'ya götüren 59 J 1044 plakalı minibüsün sürücüsü aracın kontrolünü kaybetti. Devrilen araçtaki 19 öğrenci yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralıTekirdağ'da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralıTekirdağ'da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralıTekirdağ'da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı

PARTNERÜnlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....Ünlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldüYolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü
Göçmenlere jandarma şefkatiGöçmenlere jandarma şefkati
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Gökçer Tahincioğlu Milliyet'ten ayrıldı! 'Ben affetmiyorum' yazısı olay olmuştu

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Görenler hayret ediyor! Tam 350 kilo

Görenler hayret ediyor! Tam 350 kilo

Yakıp çırılçıplak sokağa atmıştı! Korkunç detay

Yakıp çırılçıplak sokağa atmıştı! Korkunç detay

'Bir şeyin yok' diye eve gönderdiler! Sonrası çok acı

'Bir şeyin yok' diye eve gönderdiler! Sonrası çok acı

Bu tabutun içerisine girene para veriyorlar

Bu tabutun içerisine girene para veriyorlar

Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.