Tekirdağ’da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’da öğrenci midibüsünün devrilmesi sonucu 19 öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nihat Kaya'nın kullandığı 59 J 1044 plakalı öğrenci midibüsü, Tekirdağ-Çorlu karayolu Çiftlikler mevkisinde devrildi.
Kazada 19 öğrenci yaralandı.
Bölgeye çok sayıda ambulans ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı öğrenciler, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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