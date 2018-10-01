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Tekirdağ’da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 17:00 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’da öğrenci midibüsünün devrilmesi sonucu 19 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nihat Kaya'nın kullandığı 59 J 1044 plakalı öğrenci midibüsü, Tekirdağ-Çorlu karayolu Çiftlikler mevkisinde devrildi.

Kazada 19 öğrenci yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrenciler, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Tekirdağ’da yolcu otobüsü devrildi

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