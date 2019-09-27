HABER

Tekirdağ’da okul çevresinde zehir tacirlerine operasyon: 11 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 21:58 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy  ilçesinde okul çevrelerinde uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4’ü kadın 11 kişi tutuklandı.

Tekirdağ’da okul çevresinde zehir tacirlerine operasyon: 11 tutuklama

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde okul çevrelerinde uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4’ü kadın 11 kişi tutuklandı. Tutuklular, adliye çıkışında cezaevine gitmemek için polis ekiplerine güçlük çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde özellikle okul yakınlarında uyuşturucu satıldığını belirledi. Savcılığın izniyle polis şüphelileri takibe aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin uyuşturucuyu hurdacı arabasında sattıkları, çocukları kurye, kadınları da sokak satıcısı olarak kullandıkları saptındı. Şebekenin polis takibinden kurtulmak için de sürekli yer değiştirdiği tespit edildi. Ayrıca şebeke üyelerinin telefonla kendilerini arayanlara esrarı 'kına', bonzaiyi 'barbi' ve uyuşturucu hapları da, 'şeker' diye şifreli isimlerle telafuz ederek polis takibinden kurtulmayı da planladıkları ortaya çıktı.
Yaklaşık üç ay süren fiziki ve teknik takibin ardından şebeke liderliğini A.K.’nin yaptığı 6’sı aynı aileden şüphelilere yönelik salı günü Bağlık Mahallesi Kümeevler Mevkii’nde 8 ayrı adreste eşzamanlı operasyon düzenlenerek 4’ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 500 gram bonzai, 100 gram eroin, 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyette soruşturmaları tamamlanan şüpheliler bugün geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 kişi tutuklandı. Tutuklular, adliye çıkışında araçlara binmemek için polis ekiplerine güçlük çıkarıp direndi. Polis ve gazetecilere de hakaret eden tutuklular, zorla bindirildikleri polis araçlarıyla cezaevine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ’da okul çevresinde zehir tacirlerine operasyon: 11 tutuklamaTekirdağ’da okul çevresinde zehir tacirlerine operasyon: 11 tutuklamaTekirdağ’da okul çevresinde zehir tacirlerine operasyon: 11 tutuklamaTekirdağ’da okul çevresinde zehir tacirlerine operasyon: 11 tutuklama

Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta çakar lambalı araçlar denetlendiKahramanmaraş’ta çakar lambalı araçlar denetlendi
Diyarbakır’da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralıDiyarbakır’da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Dünkü depremden sonra ona talep arttı

Dünkü depremden sonra ona talep arttı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.