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Tekirdağ'da okulların bakımı yükümlülere emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 16:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da okulların bakımı yükümlülere emanet

Tekirdağ'da okulların bakımı yükümlülere emanet

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yükümlüler, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okulların bakım ve onarım işlerini gerçekleştiriyor.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatilinde, kamu hizmeti cezaları bulunan yükümlüler, 4 Şubat'a kadar okulların bakımını yapacak.

Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde haklarında ceza ve tedbir uygulanan yükümlüler İnönü İlköğretim Okulu'nda bakım ve onarım yapmaya başladı.

Ziyaret ve inceleme için okula gelen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Soner Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu çalışmanın kamu adına faydalı olduğunu söyledi.

Bu uygulama ile yükümlülerin de iş becerisi ve disiplin kazanacağını aktaran Gül, "Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırma yaptırımı, hükümlünün işlediği suçun bedelini topluma bir anlamda geri ödemesini öngörmektedir. Bunun yanında uygulama ile hükümlünün kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanması, başkalarının haklarına saygı göstermesi, zaman planlaması yapabilmesi amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

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