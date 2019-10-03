HABER

Tekirdağ'da okulun bir bloku tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Çorlu Ortaokulu'nun üç blokundan biri, Silivri açıklarındaki depremde hasar görmesi nedeniyle boşaltıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Çorlu Ortaokulu'nun üç blokundan biri, deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından tahliye edildi.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından okulun bir blokunun hasar gördüğü belirlendi.

Bunun üzerine bina boşaltılarak öğrenciler, tekli eğitimden ikili eğitime geçirilen diğer bloklara alındı.

Kaymakam Cafer Sarılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul idarecilerinin hasar durumunu öğrendikten sonra binayı tahliye ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin, okuldaki diğer iki bloka aktarıldığını anlatan Sarılı, şöyle konuştu:

''Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ekip isteyerek, gerekli incelemelerin başlatılmasını sağladık. Tedbiren hasar gören bloku boşaltarak diğer bloklara aktardık. İlgili görevliler incelemelerine devam ediyor. Detaylı bir çalışma sonrasında nihai karar verilecek. Diğer bloklardaki eğitimi de ikili sisteme çevirdik. Bu durumdan öğrencilerimizin velilerini de haberdar ettik.''

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Arnavutköy'de taksiyle otomobil çarpıştı: 5 yaralıArnavutköy'de taksiyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mudanyalı minikler can dostlarıyla buluştuMudanyalı minikler can dostlarıyla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorlu deprem Okul tahliye Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manavgat'taki bir kadın kasapların kabusu oldu!

Kasapların korkulu rüyası! Güvenlik kamerasına yakalandı

Ecem Balcı’nın cinayet zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi! Ağabeyi fenalık geçirdi

Tehdit edilen kadın kendini balkondan atarak intihar etti

Tehdit edilen kadın kendini balkondan atarak intihar etti

Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Yaralı askerler var

Avcılar'daki yurt binaları tahliye edilecek!

Depremin ardından flaş karar! O binalar tahliye edilecek

Son dakika Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.