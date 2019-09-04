Tekirdağ'da orman yangını

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler müdahale etti.

Mahalle sakinleri de alevlerin evlerine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Yangının Tekirdağ Vali Konağı'na sıçraması, ekiplerin müdahalesiyle engellendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yangın söndürme çalışmalarını takip etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, 10 hektar civarında ormanlık alan zarar gördü.

