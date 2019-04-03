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Tekirdağ’da ormanda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 22:15 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi yakınlarında bulunan ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Malkara-Keşan yolu üzeri Haliç Mahallesi kırsalında bulunan ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tekirdağ’da ormanda yangın

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi yakınlarında bulunan ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Malkara-Keşan yolu üzeri Haliç Mahallesi kırsalında bulunan ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ve orman işletme arazözleri müdahale etti. Olay yerine gelen Malkara Orman İşletme Şefi Mehmet Efe, yangının nedeninin henüz bilinmediğini, ekiplerin yangını kontrol altına aldığını ifade etti. Efe, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Jandarma ekibi, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Tekirdağ’da ormanda yangın

Tekirdağ’da ormanda yangın

Tekirdağ’da ormanda yangın

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