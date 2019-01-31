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Tekirdağ'da otobüs yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:45 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa ilçesinde bir yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hareket halindeki bir yolcu otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, içerisinde yolcu bulunmayan 59 SF 292 plakalı yolcu otobüsü, yakıt almak için Hürriyet Mahallesindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi.

Yakıt aldıktan sonra istasyondan 20-25 metre kadar uzaklaşan otobüsün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden şoför, otobüsü durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve çevredekiler yangını söndürdü. Yangın sonucu otobüste maddi hasar meydana geldi.

Otobüsün yanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
OTOBÜS Tekirdağ yangın

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