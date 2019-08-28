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Tekirdağ’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 01:21 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpmasıyla araçtan yola savrulan Yunus Demirtaş (21) öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpmasıyla araçtan yola savrulan Yunus Demirtaş (21) öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Tekirdağ -İstanbul karayolunun Karaevli Mevkii’nde meydana geldi. İstanbul’dan Tekirdağ yönüne giden henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 NU 959 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Yolun sağındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobildeki üç kişiden Yunus Demirtaş, araçtan yola savruldu. Metrelerce sürüklenen Demirtaş, üst geçidin ayaklarına çarpıp hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobilde sıkışıp ağır yaralanan Özcan B. ile Mert E. ise ihbar üzerine gelen sağlık, polis ve kaza kırım ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Demirtaş’ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tekirdağ’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralıTekirdağ’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralıTekirdağ’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralıTekirdağ’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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