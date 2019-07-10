Tekirdağ’da otomobil kağıt toplayıcısına çarptı: 1 ölü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kağıt toplama aracıyla karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Yeni Sanayi Sitesi mevkii çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.U. idaresindeki 59 RU 317 plakalı otomobil İstanbul istikametinden Malkara istikametine giderken, kağıt ve atık madde toplayıcısı olduğu öne sürülen 65 yaşındaki M.Ç.’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile M.Ç. kağıt toplama aracıyla metrelerce savruldu. Kazanın meydana gelmesi ile trafik akışı Malkara yönüne tamamen kapanırken, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri yaptıkları kontrolde kağıt ve atık madde toplayıcısı olduğu iddia edilen M.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını sağlamaya çalıştı. Daha sonra savcılık incelemesinin ardından M.Ç.’nin cansız bedeni Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan aracın yoldan çekilmesi ve cesedin yoldan kaldırılması ile trafik normal akışına döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.