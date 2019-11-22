HABER

Tekirdağ'da otomobil sürücüsü yayaya çarpıp, kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 00:13 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Alın,  otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Alın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobil sürücüsü yerde yatan yaralıyı bırakıp, olay yerinde kaçtı. Alın ise diğer sürücülerin haber vermesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geç saatlerde Muhittin Mahallesi Bülent Ecevit bulvarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Alın, plakası alınamayan bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Karayolunda yatan yaralıyı olay yerinde bırakan otomobil sürücüsü ile hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı İsmail Alın'ı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne getirdi. Yaralının hastanede tedavisi sürürken polis, Alın'a çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar 'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar
GÜNCELLEME - Sakarya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralıGÜNCELLEME - Sakarya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Halit Akçatepe sevenleri tarafından anıldıHalit Akçatepe sevenleri tarafından anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Dikkat! Önce Meteoroloji sonra AFAD uyardı: Kuvvetli olacak

Dikkat! Önce Meteoroloji sonra AFAD uyardı: Kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Otobüsteki 'Gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Otobüsteki 'Gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uçak pistten çıktı! Yolcular tahliye edildi

Uçak pistten çıktı! Yolcular tahliye edildi

Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: Mülteciler meselesinde Türkiye'yi örnek alın

Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: Türkiye'yi örnek alın

Cemile Ertürkoğlu'nu vahşice öldüren eşi konuştu, duruşma salonu buz kesti

Duruşma salonu buz kesti! Kan donduran detaylar

21 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Trump: Seçimlerden önce mali kayıtlarımı yayımlayacağım

'Düşündüklerinden daha zenginim!'

Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı

Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.