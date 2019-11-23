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Tekirdağ'da otomobil takla attı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 17:36 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet YİRUN/MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atıp şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğlenden sonra, Marmaraereğlisi- Çorlu yolunda demir çelik fabrikası mevkiinde meydana geldi. Marmaraereğlisi'nden Çorlu'ya giden Levent Taşkın yönetimindeki 34 BN 7301 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Taşkın ve otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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