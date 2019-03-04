Tekirdağ’da otomobil tarlaya girdi: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya girdi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Şahin yolu üzeri Pirinççeşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malkara istikametine seyreden Mahmut Yasin Arslan yönetimindeki 78 BJ 385 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada sürücü Arslan ve araçta yolcu olarak bulunan Can Turan hafif yaralandı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sürücü Arslan ise karşı yönde gelen bir aracın far ışığının gözlerini aldığını ve yolu göremeyerek kaza yaptığını iddia etti.



