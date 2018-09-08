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Tekirdağ'da otomobil tarlaya uçtu: 3 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 11:00 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, kontrolden çıkıp, ayçiçeği tarlasına devrilen otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, kontrolden çıkıp, ayçiçeği tarlasına devrilen otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin hız göstergesinin 105 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ-Malkara karayolunun Mahramlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edirne'nin Keşan ilçesinden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki düğün törenine gidenlerin içerisinde bulunduğu ve Hüseyin Özmen (51) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu taklalar atarak ayçiçeği tarlasına devrildi. Kazada, Şaban Akalın (55), Mehmet Akalın (95) ve Şadan Özmen (48) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Hüseyin Özmen ile kızı Gamze Özmen ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

105 KİLOMETRE HIZ

Kazada hayatını kaybeden ve akraba oldukları belirtilen 3 kişinin cesedi, sıkıştıkları otomobilden kaza kırım ekipleri tarafından çıkarıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede aracın hız göstergesinin 105 kilometrede takılı kaldığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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