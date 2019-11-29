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Tekirdağ'da otomobil yol kenarındaki dükkana çarptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 00:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da otomobil yol kenarındaki dükkana çarptı: 4 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin yol kenarındaki dükkana çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Burak Can Ergün idaresindeki 59 PH 232 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi Pınarca yolunda, yol kenarındaki hurdacı dükkanına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan ve yaralanan sürücü ile Onur Kement, Ayhan Soydan ve Özgür Cengiz'i bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılar ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların otomobilde 5 kişi olduklarını söylemesi üzerine ekipler çevrede araştırma yaptı ancak sözü edilen beşinci kişiye ulaşamadı.

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hurdacı Tekirdağ Trafik kazası: 4 yaralı

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