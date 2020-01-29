Tekirdağ'da otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 7 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan kontrollerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sürücü H.B, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum