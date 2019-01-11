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Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 16:12 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, otomobille cipin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saray ilçesi Yuvalı Kavşağı'nda Muammer Menlik'in kullandığı 34 FYV 69 plakalı otomobil, Abdullah Demirkan yönetimindeki 34 YP 8737 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışma sonucu otomobil ikiye bölündü.

Kazada, otomobilde bulunan Münevver Berber hayatını kaybetti, Muammer ve eşi Arzu Menlik yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaşamını yitiren Berber'in cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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